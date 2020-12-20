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Aktüel Tekirdağ’da tren kazası
Aktüel

Tekirdağ’da tren kazası

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı şahıs hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 15:56:00 -
Tekirdağ’da tren kazası

Kaza Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi mevkiinde hemzemin geçitte meydana geldi. Tekirdağ-Halkalı seferini yapan 352383 sefer sayılı trenin makinisti A.H., Velimeşe Mahallesi'ndeki hemzemin geçitten geçtiği sırada ses duyunca lokomotifi durdurdu.

Lokomotiften aşağıya inen makinist A.H., yerde birinin yatar vaziyette olduğunu görünce hemen sağlık ekipleri ile jandarmaya haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri, ölen kişinin Mehmet Refik Oran (64) olduğunu tespit etti.

Nöbetçi cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hayatını kaybeden Oran'ın cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Makinist A.H.'nin Halkalı yönüne gittiği sırada ses duyduğunu, ardından hemen lokomotifi durdurduğunu ve kazayı fark ettiğini söylediği belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında makinist A.H. ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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