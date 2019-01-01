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Tekirdağ'da trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Olayda yaralanan 8 kişi, Saray ve Çerkezköy'deki çeşitli hastanelere sevk edildi.

01 Ocak 2019 Salı 21:33
Tekirdağ'da trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Kaza, Saray ilçesi Yuvalı Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Vize istikametinden Çerkezköy istikametine seyreden Halil Emre idaresindeki 34 LG 9495 plakalı otomobil, kavşaktan çıkan Yiğit Maruf idaresindeki 34 LR 3254 plakalı araçla çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından iki otomobilde bulunan 8 yaralı Saray ve Çerkezköy'deki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 21:33
  1. Çerkezköy
  2. Tekirdağ
  3. İtfaiye
  4. Saray
  5. Polis
  6. Vize
  7. Lg
  8. HABERLER

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