Tekirdağ'da silah operasyonu!
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Büyükyoncalı Mahallesi'ndeki bazı adreslere düzenlediği operasyonda 9 ruhsatsız tabanca ile 4 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.A, S.S.Ç, B.D. ve M.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.