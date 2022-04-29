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Aktüel Tekirdağ'da silah operasyonu!
Aktüel

Tekirdağ'da silah operasyonu!

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 19:59:00 -
Tekirdağ'da silah operasyonu!

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Büyükyoncalı Mahallesi'ndeki bazı adreslere düzenlediği operasyonda 9 ruhsatsız tabanca ile 4 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.A, S.S.Ç, B.D. ve M.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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