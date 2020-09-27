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Aktüel Tekirdağ'da sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
Aktüel

Tekirdağ'da sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı

Yeniakit Publisher
2020-09-27 00:30:56 -
Tekirdağ'da sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, yollar zarar gördü.

Tekirdağ'da şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde gece başlayan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Malkara ilçesinde bazı iş yerlerini su bastı, yollar zarar gördü, rögarlar taştı ve bazı ağaçların dalları kırıldı.

Belediye ekipleri, sağanak nedeniyle yollarda biriken taşları temizledi. Büyük su birikintileri nedeniyle kapanan D-110 kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Bir otomobil de çöken yolda mahsur kaldı.

Bazı elektrik direklerinin şiddetli rüzgar nedeniyle devrilmesi sonucu ilçedeki bazı mahallelere enerji verilemiyor.



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