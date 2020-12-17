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Aktüel Tekirdağ'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 12 kişiye 37 bin 800 lira ceza uygulandı
Aktüel

Tekirdağ'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 12 kişiye 37 bin 800 lira ceza uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 13:01:26 -
Tekirdağ'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 12 kişiye 37 bin 800 lira ceza uygulandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 12 kişiye 37 bin 800 lira ceza uygulandı.

Öztrak Caddesi'nde bir dernek lokalinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, lokalde bir oda da kumar oynattığı tespit edilen N.Ç. ile kumar oynayan 11 kişi yakalandı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynayan 12 kişiye toplam 37 bin 800 lira ceza yazıldı.

İşletme sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan" adli işlem başlatıldı.


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