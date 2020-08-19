Tekirdağ'da Kovid-19 nedeniyle yeni tedbir kararları alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu salgınla ilgili son durumu değerlendirdi.

Toplantıda alınan kararlara göre, sokak düğünlerinin süresi 3 saat olarak belirlendi.

65 yaş ve üzerindeki vatandaşların toplu ulaşım araçlarının yoğun olduğu 16.00 - 18.00 saatlerinde kullanması, düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, alışveriş merkezi, her türlü sosyal faaliyetlere, topluca bulunulan alanlara girmeleri kısıtlandı.

Taksilerde 65 yaş ve üzeri kişilerin bulunması halinde araca 3 kişiden fazla yolcu alınmaması kararlaştırıldı.

Ayrıca Vefa Destek Gruplarınca 65 yaş ve üzeri vatandaşların talepleri halinde gerekli destek ve yardımın yapılması, toplu yemek verilmesinin yasaklanması, diğer ayrıntı ve usullerin kaymakamlıklarca belirlenmesi kararı da alındı.









