Tekirdağ'da Kent Arşivi kuruluyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Tekirdağ Kent Arşivi kuruluyor.

Kentin binlerce yıllık geçmişini, kente ait tarihsel, kültürel mirası yaşatarak gelecek nesillerin kullanımına sunmak ve bölgenin yerel belleğini oluşturmak amacıyla kent arşivinin kurulması için çalışmalar başladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin tarihi, kültürü, gelenek ve görenekleri, fotoğrafları, kitapları, eski gazeteleri gibi kent hafızasının, kurulacak arşivde yer alacağını söyledi.

Kent arşivi tamamlandığında, isteyen herkesin, burada Tekirdağ'ın tarihi hakkında bilgi sahibi olabileceğini vurgulayan Hacıoğlu, arşivin, araştırma yapacak olan kişiler için de kaynak teşkil edeceğini belirtti.

Tekirdağ'da kaybolmaya yüz tutmuş eserleri ve evrakları tarihe, bilime ve insanlığa kazandırmak istediklerini anlatan Hacıoğlu, "Buradaki esas amacımız, araştırmacılara Tekirdağ ile ilgili kaynak üretmek. Merkezin diğer önemli amacı, özellikle bu eserlerin, bu merkez vasıtasıyla dijital ortama alınarak bundan sonraki kuşaklara aktarılmasını sağlamak. Üniversitemizden, derneklerden ve yerel gazetelerden eserler gelmeye başladı. Her yerden eser gelecektir çünkü proje 6 aya yayılmış bir durumda. Çok kapsamlı dokümanların olacağı bir merkez oluşturacağız." şeklinde konuştu.

- "Gelecek olan diğer materyalleri bekliyoruz"



Namık Kemal İl Halk Kütüphanesi Müdürü Hamide Çakır da kent arşivi için vatandaşlardan, derneklerden ve sivil toplum kuruluşlarından gelecek tarihi eserleri beklediklerini dile getirdi.

Kent arşivindeki tarihi dokümanları dijital ortama aktararak, araştırma yapmak isteyenlerin faydalanmalarını sağlayacaklarını aktaran Çakır, "Buradaki en eski eser Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistre tiyatrosunun 1873'te Osmanlıca basılan ilk baskı eseri. Gelecek olan diğer materyalleri bekliyoruz. Halkımız duyarlı olup ellerinde beklettikleri tarihi, Tekirdağ'la ilgili materyalleri bize sunarlar. Biz de burada gelecek kuşaklara sunmak üzere sergileriz, kayda alırız, böylece herkesin hizmetine sunmuş oluruz." ifadelerini kullandı.