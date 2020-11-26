Tekirdağ'da çocuklarıyla pazara gelen kişiden ekiplere "Yasak olduğunu bilmiyordum" yanıtı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kısıtlama olan saatte 2 çocuğuyla pazara gelen kişi, kendisini uyaran ekiplere, "Ebeveynler yanlarında olunca yasak değil biliyorduk." yanıtını verdi.

Son günlerde Kovid-19 vakalarının arttığı illerden Tekirdağ'da ekipler, denetimlerini sürdürüyor.

Köprübaşı mevkisinde kurulan halk pazarında Süleymanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri ile polis denetim yaptı.

Süleymanpaşa Zabıta Müdürü Turgut Ünsal'ın da yer aldığı denetimlerde, vatandaşlara ve esnafa Kovid-19 tedbirlerine uymaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Vatandaşların yoğunluk oluşturduğu pazarda genellikle maske kuralına uyulduğu gözlense de maskeyi doğru takmayan ya da sigara içenler de dikkati çekti.

Bir ailenin, 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatte 2 çocuğuyla pazara geldiğini gören ekipler, uyarıda bulundu.

Ebeveynlerinin yanında olduğu sürece çocukların dışarı çıkmasında kısıtlama olmadığını söyleyen anne ve babaya, ekipler, bu kuralın sadece seyahat esnasında olduğunu, diğer durumlarda 13.00-16.00 saatleri dışında dışarı çıkamayacaklarını anlattı.

Sağlık ocağından çıkıp çocuklarıyla pazara geldiklerini ifade eden baba, "Ebeveynler yanlarında olunca yasak değil biliyorduk." yanıtını verdi.

Uyarılarından dolayı ekibe teşekkür eden anne ve baba, pazardan ayrıldı.

Öte yandan, kentin cadde ve sokaklarında vatandaşların genel olarak maske taktığı, bazılarının ise maskenin yanı sıra eldiven takarak tedbir aldığı gözlendi.



