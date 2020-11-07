Tekirdağ'da bir otomobilde yangın tüplerine gizlenmiş 18 kilogram eroin ele geçirildi
Sürücü gözaltına alındı
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde yangın tüplerine gizlenmiş 18 kilogram eroin bulundu.
Çorlu Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerinin, otoyolda şüpheli bir araç bildirmesi üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri harekete geçti.
Ekipler, yolda durdurdukları otomobilde yaptığı aramada, 3 yangın tüpü içerisine gizlenmiş 18 kilo 200 gram eroin, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1500 avro ile 600 dolar ele geçirdi.
Otomobil sürücüsü Ü.N. gözaltına alındı.