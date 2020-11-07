  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tekirdağ'da bir otomobilde yangın tüplerine gizlenmiş 18 kilogram eroin ele geçirildi
Aktüel

Tekirdağ'da bir otomobilde yangın tüplerine gizlenmiş 18 kilogram eroin ele geçirildi

Sürücü gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-07 09:39:26 -
Tekirdağ'da bir otomobilde yangın tüplerine gizlenmiş 18 kilogram eroin ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde yangın tüplerine gizlenmiş 18 kilogram eroin bulundu.

Çorlu Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerinin, otoyolda şüpheli bir araç bildirmesi üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri harekete geçti.

Ekipler, yolda durdurdukları otomobilde yaptığı aramada, 3 yangın tüpü içerisine gizlenmiş 18 kilo 200 gram eroin, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1500 avro ile 600 dolar ele geçirdi.

Otomobil sürücüsü Ü.N. gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudilerden yeni hamle! Kral Selman'dan Türkiye talimatı
Dünya

Suudilerden yeni hamle! Kral Selman'dan Türkiye talimatı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud, İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin ardından Türkiye'ye yardım gönderilmesi..
Gündem

"Tüm emperyalistler neden Erdoğan'a karşı?"

Baran dergisi yazarı Çakal Carlos, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Carlos, emperyalistlerin Erdoğan'a karşı olmasına değinirken F..
İzmir'de depremzede teyze ile Kaya arasında gülümseten sohbet
Gündem

İzmir'de depremzede teyze ile Kaya arasında gülümseten sohbet

İzmir'de gerçekleşen depremin ardından çadırlara yerleştirilen vatandaşları ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan ..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay