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Ekonomi Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi taşınmazlarını kiraya verecek
Ekonomi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi taşınmazlarını kiraya verecek

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hayrabolu ilçesi, Hisar Mahallesi, Tekirdağ Caddesi adresindeki belediye otogarında bulunan 5 adet taşınmazını 3 yıl süre ile kiraya verecek.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 14:22:00 -
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi taşınmazlarını kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilanda açık teklif usulü ile kiraya verilecek mülklerin kira bedelleri her ayın sonuna kadar peşin olarak ödenecek olup, 2’nci ve 3’üncü yıla ait kira artışı kanunda belirtildiği oranda yapılacak.

İhaleler, 25/02/2021 Perşembe günü saat 10.30’da Çınarlı Mahallesi Hayrabolu Caddesi no: 4 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında bulunan büyükşehir belediyesi meclis toplantı salonunda başlatılacaktır.

İhaleye katılmak isteyenler hazırladıkları belgeleri 24/02/2021 Çarşamba günü saat 16.00’ya  kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığında görevli personele teslim etmeleri ve ihale saatinde büyükşehir belediyesi meclis toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekiyor.

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