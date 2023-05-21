Tekinler Kız Kur’an Kursundan yılsonu kapanış programı
Erzincan’da Tuba Albayrak’ın organizesiyle Tekinler Kız Kur’an Kursunda yılsonu kapanış programı düzenlendi.
Programda küçük çocuklar yılsonu için hazırladıkları gösterileri sergiledi, neşeli dakikalar geçirdiler.
İl Müftüsü Muharrem Gül’ün de katıldığı programın ardından Tekinler Kız Kur’an Kursu bahçesine yapılan parkın açılışıyla birlikte çocukların ilgisi arttı. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından okulların bahçelerine emniyet personelleri tarafından kurulumu ve kullanımı gerçekleştirilen ‘Balon Park’ çocuklara eğlenceli ve mutlu saatler yaşattı.