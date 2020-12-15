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Ekonomi Tekfen İnşaat, 100 milyon dolarlık projeye tekrar başlıyor
Ekonomi

Tekfen İnşaat, 100 milyon dolarlık projeye tekrar başlıyor

Tekfen İnşaat Genel Müdürü Mustafa Kopuz: - "Kovid-19 pandemisinin iş süreçleri üzerindeki baskısını inşaat sektörü de yaşadı. Ancak sektörün yeniden hareketlenmesi ve projelere devam edilmesi ekonomilerin sürekliliği açısından da çok kıymetli" - "2016 yılında BP gibi küresel ölçekte büyük bir marka ile imzaladığımız Rumaila Petrol Sahası'nda inşa edilecek Su Ayrıştırma ve Transfer Üniteleri Projesi'ne başlama kararı verildi"

Yeniakit Publisher
2020-12-15 11:50:58 -
Tekfen İnşaat, 100 milyon dolarlık projeye tekrar başlıyor

İSTANBUL (AA) - Tekfen İnşaat'ın pandemi koşullarında çalışmaya ara verdiği, Irak'ın Basra bölgesindeki Rumaila Petrol Sahası'nda inşa edilecek Su Ayrıştırma ve Transfer Üniteleri Projesi'nde yeniden iş başı yapılacak.

Tekfen İnşaat'tan yapılan açıklamaya göre, küresel salgın nedeniyle çok sayıda projeye ara vermek zorunda kalıp sıkıntılı bir dönemden geçen uluslararası müteahhitlik sektöründe, temkinli bir canlanmanın işaretleri görülmeye başlandı.

Tekfen İnşaat, Irak'ın Basra bölgesindeki Rumaila Petrol Sahası'nda inşa edilecek Su Ayrıştırma ve Transfer Üniteleri Projesi'nin yapımı kapsamında 2016 yılında BP ve Iraq NV ile "Rumaila Petrol Sahası Genel Montaj işleri" kapsamlı bir "Çerçeve Sözleşmesi" imzalamıştı.

2019 yılı sonu itibarıyla projenin yüzde 65'i tamamlanmış ancak Kovid-19 pandemisi ve petrol fiyatlarına bağlı kısıtlar nedeniyle çalışmalar durdurulmuştu.

Gerçekleştirilen müzakereler sonucunda projenin kalan kısmı ve EPC bazlı (anahtar teslim) ilave kapsamlar için yeniden işbaşı yapılmasına karar verildi.

İlk aşamada mühendislik ve satın alma faaliyetlerine başlanması planlanıyor.

İş emirlerine göre yapılacak kalan işlerin toplam tutarının, yayınlanması beklenen yeni iş emirleriyle birlikte projenin sonunda yaklaşık 100 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekfen İnşaat Genel Müdürü Mustafa Kopuz, şunları kaydetti:

"Kovid-19 pandemisinin iş süreçleri üzerindeki baskısını inşaat sektörü de yaşadı. Ancak sektörün yeniden hareketlenmesi ve projelere devam edilmesi ekonomilerin sürekliliği açısından da çok kıymetli. 2016 yılında BP gibi küresel ölçekte büyük bir marka ile imzaladığımız Rumaila Petrol Sahası'nda inşa edilecek Su Ayrıştırma ve Transfer Üniteleri Projesi'ne başlama kararı verildi. Tüm inşaat sektörü adına dileğim, bu hareketliliğin yaygınlaşması ve yeni projelerin kapılarının açılmasıdır."

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