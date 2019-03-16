Tekerlekli Sandalye Tenis Kültürpark Türkiye Klasman Turnuvası
Turnuvada dereceye girenler belli oldu16 Mart 2019 Cumartesi 17:56
İZMİR (AA) - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından organize edilen Tekerlekli Sandalye Tenis Kültürpark Türkiye Klasman Turnuvası'nda dereceye girenler belli oldu.
Kültürpark Tenis Kulübünde 11 kulüpten 32 sporcunun yer aldığı organizasyon, bugünkü müsabakalarla tamamlandı.
Kadınlarda Büşra Ün, erkeklerde Turan Akalın, gençlerde Emirhan Toper'in birinciliğe ulaştığı turnuvada çift kadınlarda Ebru Bulgurcu-Nurşen Şen ikilisi, çift erkeklerde Hakan Güngör-Turan Akalın, karışık çiftlerde Semra Tahiroğlu Özer-Hakan Güngör, karışık gençlerde Pelin Doğan-Eren Turgut ve quad kategorisinde Uğur Altınel ilk sırada yer aldı.
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