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Dünya

Teker teker ayrıldılar! Doğu Akdeniz'de yeni sayfa

ABD ham petrol varil fiyatının tarihte ilk kez eksiye düşmesi nedeniyle Güney Kıbrıs için Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren dev enerji şirketlerinin bölgeden teker teker ayrılması yeni bir dönemin habercisi olabilir. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Enerji Uzmanı Prof. Dr. Kumbaroğlu, "Denizdeki petrolün bir anlamı kalmadı ama petrol kârlılığını yitirdiği için Akdeniz'i bir köşeye atamayız. Diplomaside tam olarak aktif olma zamanı." dedi.

2020-04-22 10:40:00 -
Teker teker ayrıldılar! Doğu Akdeniz'de yeni sayfa

Koronavirüse bağlı olarak petrole olan talebin azalması ve dünya genelinde stoklarının dolması nedeniyle ABD ham varil petrol fiyatı tarihte ilk kez eksiyi gördü.

Fiyatlar 21'inci yüzyılın en düşük seviyesi olarak kayda geçerken, söz konusu durumun küresel finanstan jeopolitik düzene kadar birçok gelişmeyi de etkilemesi bekleniyor.

Bilindiği üzere, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin belirlediği sözde parsellerde arama yapan bazı enerji şirketleri 'petrol fiyatları' nedeniyle bölgeden çekilme kararı almıştı.

Bu durum Doğu Akdeniz'de yeni bir dönemin habercisi mi?

Gürkan Kumbaroğlu

Yenisafak.com'un haberine göre; Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, petrol fiyatlarının kısa vadede eski seviyesine gelemeyeceğinin altını çizdi.

Doğu Akdeniz için diplomasi zamanı

Denizlerde petrol üretmenin karaya göre daha masraflı olduğunun altını çizen Kumbaroğlu, "Denizdeki petrolün bir anlamı kalmadı ama petrol kârlılığını yitiriyor diye Akdeniz'i bir köşeye atamayız. Diplomaside daha aktif olmak zorundayız. Doğu Akdeniz açısından baktığımızda barışçıl bir sürece girilebilir. Bundan sonraki dönemde haklarımızın korunması gerekir. Libya ile Mavi Vatan'ı güvence altına alınan anlaşma yapıldı. Bu anlaşmaların devamı diğer bölge ülkeleri ile yapılabilir. Bunun için proaktif politikalar izlememiz gerekir" diye konuştu.

Petrol üreticileri iflas edebilir

ABD'deki petrol fiyatlarının bu seviyeye gerilmesinin sonuçlarının olacağını belirten Kumbaroğlu, "Petrol şirketleri çok uzun süre dayanamaz. Çoğu üretici 10-20 dolar ile kar etmesi mümkün değil, bu fiyatlar karşısında iflaslar olacaktır" dedi.

"ABD'de seçimleri etkileyecektir"

Koronavirüs ve petrol krizinin ABD'deki seçimleri etkileyebileceğini söyleyen Kumbaroğlu, "ABD'de seçimler yaklaşıyor. Bu gelişmeler Trump'ı da zora sokacak. Bu şirketler iflas ederse bir zincir gibi ABD finans sistemini etkileyebilir. Farklı eyaletlerde sokağa çıkma yasağının sona ermesi kararı valiliklere bırakıldı. Bu sürecin bitmesine yönelik protestolar da düzenleniyor. Bu salgın yayılırken, bu tedbirler bitirilirse sonuç felaket olabilir" vurgusunu yaptı.

Türkiye'ye etkisi ne olur?

ABD ham varil petrol fiyatındaki düşüş Türkiye'yi nasıl etkiler sorusuna da yanıt veren Kumbaroğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Buradaki petrolün düşmesi, brent petrolü de aşağıya çekiyor. Bu fiyatların eksiye düşmesinin nedeni rafinerilerin ve stok kapasiteleri tükenmek üzere. Türkiye'nin stok yapacak boş kapasitesinin olduğunu sanmıyorum ama fiyatların böyle düşmesi her açıdan bizim için iyi. 2019'da petrole 17 milyar dolar ödüyorduk. Ödemeler dengesi için de olumlu bir gelişme."

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Yorumlar

OSMAN GENÇ

Petrol fiyatları geçici bir süreliğine düştü. Ama Akdeniz'de petrol varsa orada duruyor ve kim bulursa onundur. Neden bizim olmasın. Bulup alalım.Bize ait olan bizimdir.
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Zalim analizici

Osmanlı'nın emperyalistler tarafından parçalanıp bölünmesinin en büyük sebebi petrol idi petrol geçmişte de gelecektede en büyük silah bu günde böyle bugün çakılması sratejisinden bir şey kaybetmez yeterki biz bulalım bizim olsun ne kadar petrol süloları varsa doldurulsun en azından milli gelire katkı sağlar gelecek için
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