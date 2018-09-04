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'Tek teker Buse' fena enselendi!

Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde trafikte motosikletle tek teker üstünde giden kadın maganda, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı.

04 Eylül 2018 Salı 16:03
'Tek teker Buse' fena enselendi!

Beşiktaş Barbaros Bulvarı ve tünellerde bir motosikletli kadın, akan trafikte motosikletle tek teker üstünde giderek herkesin canını tehlikeye atmıştı.

Magandanın o anları bir de sosyal medyadan paylaşmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliğine bağlı görevliler harekete geçti. Ekipler yaptığı çalışma sonucunda Anadolu Üniversitesi İnsan Kaynakları Bölümü 2. sınıf öğrencisi Eser Buse G.’yi (24) kıskıvrak yakaladı.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Şubeye götürülen magandanın ehliyetine el konularak “trafiği tehlikeye düşürmek” suçundan 235 lira para cezası kesildi. İşlemlerinin ardından adli işlemleri yapılmak üzere Beşiktaş Yıldız Polis Merkezine sevk edilen Eser Buse G. pişman olmadığını belirterek, “İnsanların canını tehlikeye atmıyorum. Kapalı alanımız yok. Yol boştu, o yüzden yaptım. Zaten bir daha da yapmadım. Kapalı alanlarda yapmaya devam edeceğim” dedi.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 16:03
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