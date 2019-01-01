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Tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Manisa'da bulunan tek katlı bir evde çıkan yangın nedeniyle ev, tamamen kullanılamaz hale geldi.

01 Ocak 2019 Salı 18:11
Tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki tek katlı müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye tarafından söndürülen yangında, evde büyük çaplı hasar oluştu.

İstasyonaltı Mahallesi Kale Sokak 18 numarada, Şevki Fidan (51) ve 6 kişilik ailesinin kiracı olarak oturduğu tek katlı müstakil evde, bugün saat 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Komşuların ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, 3 araçla yangına müdahale etti. Olayı haber alıp eve gelen Şevki Fidan'ın kızı Yeliz Fidan (22), sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri, Yeliz Fidan'ı sakinleştirdi. İtfaiye ekipleri ise yaptığı çalışmayla alevleri söndürdü. Yangında, evde büyük çaplı hasar oluştu.

Yanan evde kiracı olarak oturan Şevki Fidan, "Buraya yeni taşındık. Sokaklardan hurda toplayarak geçimimizi sağlıyoruz. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Ev tamamen yandı. Bizim de ciğerimiz yandı" dedi.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 18:11
  1. Manisa
  2. Turgutlu
  3. yangın

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