Tek derdimiz boyum uzasınise...

Boy uzunluğu ile beslenmenin arasında bağlantı var. Evet doğru, çocuğun boyu ailenin genetik yapısıyla ilgili. Fakat mesele sadece genetik değil diyebiliriz. Onun için şu besinlere önem vermeye çalışmalısınız:

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Süt ve grubu olarak genel bir isim adında toplansa da, sütün diğer süt ürünlerinden -çocuğunuzun boyunun uzamasında- ayrı bir önemi var. Sütün boy uzamasını daha fazla desteklemesi için gece yatmadan içilmesi gerekmekte.. Çünkü bu saatte içilen süt büyüme hormonunun salgılanmasını sağlayacaktır.



İçerisinde kalsiyum bulunan bu grupta yoğurt, ayran ve peynir yer alır. Özellikle yoğurt, çocuğunuz sebze yemeği tüketirken tabağında mutlaka bulunmalı.

BROKOLİ

Brokoli, çocuğunuzun boyunun uzamasını sağlayan önemli bir sebze. Çocuğum brokoli sevmiyor diye düşünüyorsanız, sabırla çaba göstermelisiniz.

KURU MEYVELER

Kuru meyveler iyi bir kalsiyum kaynağıdır. Bu sebeple boy uzamasını sağlar. Gün içerisinde 4-5 kuru kayısı, 2 kuru incir, 1 avuç siyah kuru üzüm seçeneklerinden birinin tercih edilmesi yeterli olacaktır.

SUSAM

En yüksek kalsiyum içeren besindir susam ama yağ içeriğinin yüksek olmasından dolayı obezite riski de taşır. Çocuklara bazı günler ekmek yerine simit verilebilir.