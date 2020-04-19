Tek bir aktif vaka kalmadı! Afrika ülkesi koronavirüsü yendi
Batı Afrika ülkesi Moritanya’da ölümcül koronavirüse ilişkin tek bir aktif vakanın kalmadığı bildirildi.
Afrika kıtasında ölümcül koronavirüs salgınına karşı 14 günlük karantina uygulamasını ilk başlatan ülkelerden biri olan Moritanya, salgını yenmeyi başardı.
Moritanya'da aktif yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası kalmadığı bildirildi.
Son 2 vaka da iyileşti
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar görülen 7 vakadan son ikisinin de iyileştiği ve 2 defa yapılan testlerin negatif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19 vakalarıyla temas ettiği belirlenen 752 kişiye karantina uygulamasının sürdüğü kaydedildi.
Ülkede 7 vaka tespit edildi
Ülkede şu ana kadar 913 test yapıldığı aktarılan açıklamada, bu testlerde 4'ü kadın, 3'ü erkek 7 vaka tespit edildiği, bunlardan 1'inin yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.
Karantina uygulamasını başlatan ilk Afrika ülkelerinden birisi
Moritanya, Kovid-19'un Avrupa'da yayılmaya başlaması üzerine yurt dışından gelenlere yönelik 14 günlük karantina uygulamasını başlatan ilk Afrika ülkelerinden biri olmuştu.