THY- Euroleague
0553 313 94 23

Tedavisi süren Adem Ljajic, takımdan ayrı çalıştı

Lig'in 9. haftasında Göztepe'ye konuk olacak olan Beşiktaş, zorlu mücadelenin çalışmalarını yaptığı çift idmanla sürdürdü.

16 Ekim 2018 Salı 22:28
Tedavisi süren Adem Ljajic, takımdan ayrı çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile 21 Ekim Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Sabah salonda çalışan siyah-beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki akşam idmanının ilk bölümünde istasyon ve pas çalışması yaptı. Futbolcular, idmanın ikinci bölümünde ise şut ve kanatlardan yapılan ortalarla gol çalıştı.

Ljajic, takımdan ayrı bir çalıştı

Beşiktaş'ta tedavisi süren Adem Ljajic, takımdan ayrı bir çalışma gerçekleştirdi.

Milli takımlardan dönen Pepe ve Oğuzhan Özyakup da antrenmanda yer aldı. Pepe takımla çalışırken, Oğuzhan dinlenmeye yönelik bir çalışma yaptı.

Şut ve gol çalışmasında Pepe, Vagner Love ile Mustafa Pektemek'in attığı goller dikkati çekti.

Sakatlığı süren Adriano Correia, çalışmada yer almadı. Milli takımlardan henüz dönmeyen 9 oyuncu da idmana katılmadı.

Siyah-beyazlı takım, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 22:28
  1. Oğuzhan Özyakup
  2. Adem Ljajic
  3. Beşiktaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Balıkesir'de kaza: 1 ölü, 2 yaralı
    1. Balıkesir'de kaza: 1 ölü, 2 yaralı
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Af için talimat..
    3. Malatya'da takla atan araçtan burnu..
    4. Birleşmiş Milletler'den İdlib'e 28 tır..
    5. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kaşıkçı açıklaması
    6. Aziz Sancar'dan öğrencilere çok önemli..
    7. 21 öğrenci gıda zehirlenmesi..
    8. Sakarya'da bıçaklayıp yol kenarına..
    9. Kızılırmak'ta dev yayın balığı yakalandı
    10. Şanlıurfa'da otoyoldan kaçak geçiş..
    11. Çankırı'da DEAŞ operasyonu: 6 kişi..
    12. Kastamonu'da ayı zannettiği komşusunu..
    13. Korkunç kaza! Hız kadranı 180'de..
    14. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,..
    15. Londra Borsası yöneticisi Schwimmer..
    16. Batı Afrika ülkesi Nijerya'daki Türk..
    17. Trump, Prens Selman ile yaptığı..
    18. Kastamonu'daki FETÖ davalarında..
    19. TBMM, o ülkedeki barış gücü desteğini..
    20. Tedavisi süren Adem Ljajic, takımdan..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?