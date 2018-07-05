Tecrübeli isim duyurdu! ''Ronaldo, Juventus'a imzayı attı''

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun İtalyan devi Juventus'a transfer olacağı hem İtalya hem İspanya basınında geniş yer buluyor. Önceki gün çıkan haberlerde Juventus'un Ronaldo'ya yıllık 30 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme, bonservisi için de Real Madrid'e 100 milyon euro ödemeyi teklif ettiği belirtilmişti.

JORGE MENDES, REAL MADRİD'LE MASAYA OTURACAK

Portekiz formasıyla Dünya Kupası'nda 4 gol atan 33 yaşındaki Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes, kısa süre içerisinde Real Madrid yönetimiyle konuyu görüşmek için masaya oturacak. Juventus'un teklifini Madrid'e iletecek olan Mendes'in transferde zorluk çıkmamasını isteyeceği belirtiliyor.

"SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİP İMZAYI ATTI"

Bütün bu gelişmelerin ardından bomba bir iddia ortaya atıldı. Eski Juventus sportif direktörü de yaptığı açıklamada Portekizli yıldızın Almanya'da sağlık kontrolünden geçtiğini söyleyerek "Ronaldo zaten Almanya'da Juventus için sağlık kontrolünden geçti ve sözleşmeyi imzaladı." dedi.

TEPKİLER ÇOĞALINCA GERİ ADIM ATTI

Cristiano Ronaldo, Liverpool'u devirip kupaya uzandıkları Şampiyonlar Ligi Finali sonrası Real Madrid'e veda eder gibi konuşmuş ancak gelen tepkiler sonrası geri adım atmıştı.

TARİHİ GOL SONRASI ALKIŞ

Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi maçında Juventus'a karşı attığı müthiş röveşata golü sonrası rakip taraftarlardan dakikalar boyunca alkış almış ve maç sonrası bu jeste teşekkür etmişti.