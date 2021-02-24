  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Tecavüzcü eski HDP’li vekilin yargılaması başladı
Gündem

Tecavüzcü eski HDP’li vekilin yargılaması başladı

Eski HDP Milletvekili tecavüzcü Tuma Çelik'in, 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında tanıştığı D.K. adlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılanmasına başlandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 18:27:00 -
Tecavüzcü eski HDP’li vekilin yargılaması başladı

Mardin Midyat'ta 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında, Süryani derneğinde tanıştığı D.K. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla HDP milletvekili Tuma Çelik hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke düzenlenmiş ve TBMM'de dokunulmazlığı kaldırılmıştı.

Olayın ardından HDP'den ihraç edilen ve savcılık tarafından yurt dışı yasağı konulan Çelik'in yargılanmasına başlandı.

Davanın ilk duruşması, Ankara 8'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya, tutuksuz sanık Tuma Çelik ile mağdur D.K. ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet Savcısı, duruşmanın kapalı görülmesini talep etti. Mahkeme bu talebi kabul edilerek, salona taraflar ve avukatları dışında, basın mensupları ve izleyicilerin alınmayacağını bildirdi. Duruşmada D.K.’nın şikayetini tekrarladığı ve olayı tekrar anlattığı, Tuma Çelik’in ise suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Beyanların ardından mağdur avukatları Çelik’in tutuklanmasını talep etti. Mahkeme bu talebi kabul etmeyerek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 12 Mart tarihine erteledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

43

alçak terörist ...ler bu devletten aldığınız maaşlar zehir zıkkım olsun amin
  • Yanıtla

oflu baba

BU SURATI GORDUKTEN SONRA BU S.SIZIN YARGILANMASI COK SACMA KIZ KARDESIYLE BILE ... BIR TIPE SAHIP SURATI BURAM BURAM BEN TECAVUZCUYUM BEN SAPIGIM DIYE BAS BAS BAGIRIYOR NE YARGILANMASI DIREK HUCREYE ATIN OMUR BOYU YATACAGI YERE YEMEK YIYECEGI YERE TUVALETININ YAPACAGI YERDE MUEBBET HAPSE CARPTIRILARAK IKI METRE KARE HUCREDE OMRUNU GECIRSIN SAPIK S.SIZ
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
CHP'li belediyeye rüşvet operasyonu! Gözaltılar var
Siyaset

CHP'li belediyeye rüşvet operasyonu! Gözaltılar var

Muğla'nın CHP'li Milas Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Vali'den yardım istedi! Aylık geliri şoke etti
Yerel

Vali'den yardım istedi! Aylık geliri şoke etti

Zonguldak'ta Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında yapılan halk toplantısında yardım isteyen kadının aylık gelirinin 7 bin TL olduğu ortaya çı..
Azerbaycan ve Özbekistan’dan sonra sürpriz! Türkiye bir ülkeyle daha anlaşmaya hazırlanıyor
Dünya

Azerbaycan ve Özbekistan’dan sonra sürpriz! Türkiye bir ülkeyle daha anlaşmaya hazırlanıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nde yaptığı açıklamada, "Kırgızistan ile madencil..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay