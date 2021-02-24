Tecavüzcü eski HDP’li vekilin yargılaması başladı

Mardin Midyat'ta 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında, Süryani derneğinde tanıştığı D.K. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla HDP milletvekili Tuma Çelik hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke düzenlenmiş ve TBMM'de dokunulmazlığı kaldırılmıştı.

Olayın ardından HDP'den ihraç edilen ve savcılık tarafından yurt dışı yasağı konulan Çelik'in yargılanmasına başlandı.

Davanın ilk duruşması, Ankara 8'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya, tutuksuz sanık Tuma Çelik ile mağdur D.K. ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet Savcısı, duruşmanın kapalı görülmesini talep etti. Mahkeme bu talebi kabul edilerek, salona taraflar ve avukatları dışında, basın mensupları ve izleyicilerin alınmayacağını bildirdi. Duruşmada D.K.’nın şikayetini tekrarladığı ve olayı tekrar anlattığı, Tuma Çelik’in ise suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Beyanların ardından mağdur avukatları Çelik’in tutuklanmasını talep etti. Mahkeme bu talebi kabul etmeyerek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 12 Mart tarihine erteledi.