TDV, Suriye’de toplu açılış gerçekleştirdi

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde, Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ile TDV, Afrin, Bab, Cerablus ve Azez’de Sebil Camii, Azez Müftülüğü, Azez Kıraat Merkezi, Cerablus Müftülüğü, 14 ayrı 4-6 Yaş Kur’an Kursu ile tadilat, tefrişat ve çevre düzenlemesini yaptığı Gaziantep Üniversitesi Azez İslami İlimler Fakültesi binasını hizmete açtı. Bunun yanı sıra terörden arındırılan bölgelere yardımların koordinesi ve ihtiyaç sahiplerine düzenli bir şekilde ulaştırılması amacıyla inşa edilen TDV Lojistik Merkezi de hizmete açıldı.