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TCMB döviz depo ihalesinde teklif 1 milyar 521 milyon dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 1 milyar 521 milyon dolar oldu.

04 Şubat 2019 Pazartesi 11:11
TCMB döviz depo ihalesinde teklif 1 milyar 521 milyon dolar

TCMB'nin bugün açtığı 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 500 milyon dolar olurken, ihaleye 1 milyar 521 milyon dolarlık teklif geldi.

İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,50, TL için yüzde 24,00 olarak ilan edilmişti.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 11:11
  1. döviz depo ihalesi
  2. TCMB

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