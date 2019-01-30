TCMB Başkanı Çetinkaya: "Yakın dönem gelişmeleri çerçevesinde petrol fiyatlarına ilişkin varsayımımızı 2019 için 80 dolardan 63 dolara düşürüyoruz."

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