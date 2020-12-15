TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09517
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07715
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.6146
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|20.7916
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09245
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.1345
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.8679
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.71777
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.5329
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05945
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.36153
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00056
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.87605
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.16317
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.52399
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00717
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3830
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10659
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2660
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|1.0113
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00657
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.06151
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01868
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.8278
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02688
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.15473
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.9337
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.38901
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.49791
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.52389
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00075
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1842
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.1442
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.08108
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.8777
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.14219
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00623
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.52389
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.26099
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.9001
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.2433
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.28256
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|20.3642
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|11.0581
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00034
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.4098
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.27854
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.5407