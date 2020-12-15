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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-12-15 16:08:16 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.09517
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.07715
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI4.6146
BHDBAHREYN DİNARI20.7916
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.09245
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ2.1345
BAMBOSNA HERSEK MARKI4.8679
BWPBOTSVANA PULASI0.71777
BRLBREZİLYA REALİ1.5329
DZDCEZAYİR DİNARI0.05945
CZKÇEK KORUNASI0.36153
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00056
MADFAS DİRHEMİ0.87605
PHPFİLİPİN PESOSU0.16317
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.52399
KRWGÜNEY KORE WONU0.00717
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.3830
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.10659
HRKHIRVATİSTAN KUNASI1.2660
HKDHONG KONG DOLARI1.0113
IQDIRAK DİNARI0.00657
ISKİZLANDA KRONU0.06151
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01868
LYDLİBYA DİNARI5.8278
HUFMACAR FORİNTİ0.02688
MKDMAKEDONYA DİNARI0.15473
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.9337
MXNMEKSİKA PESOSU0.38901
EGPMISIR LİRASI0.49791
NADNAMİBYA DOLARI0.52389
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00075
PENPERU YENİ SOLU2.1842
PLNPOLONYA ZLOTİSİ2.1442
RSDSIRP DİNARI0.08108
SGDSİNGAPUR DOLARI5.8777
SDGSUDAN POUNDU0.14219
SYPSURİYE LİRASI0.00623
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ0.52389
THBTAYLAND BAHTI0.26099
TNDTUNUS DİNARI2.9001
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI2.2433
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.28256
OMRUMMAN RİYALİ20.3642
JODÜRDÜN DİNARI11.0581
VNDVİETNAM DONGU0.00034
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ2.4098
TWDYENİ TAYVAN DOLARI0.27854
NZDYENİ ZELANDA DOLARI5.5407
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