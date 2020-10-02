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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-10-02 15:46:29 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10154
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07315
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.5531
BHD BAHREYN DİNARI 20.5279
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.09122
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.1060
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.5870
BWP BOTSVANA PULASI 0.67340
BRL BREZİLYA REALİ 1.3707
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05983
CZK ÇEK KORUNASI 0.33580
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00052
MAD FAS DİRHEMİ 0.83581
PHP FİLİPİN PESOSU 0.15955
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.46680
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00665
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.4116
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.10547
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.1994
HKD HONG KONG DOLARI 0.99813
IQD IRAK DİNARI 0.00648
ISK İZLANDA KRONU 0.05591
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01785
LYD LİBYA DİNARI 5.6525
HUF MACAR FORİNTİ 0.02527
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.14719
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.8575
MXN MEKSİKA PESOSU 0.35296
EGP MISIR LİRASI 0.49116
NAD NAMİBYA DOLARI 0.46706
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00075
PEN PERU YENİ SOLU 2.1466
PLN POLONYA ZLOTİSİ 2.0171
RSD SIRP DİNARI 0.07713
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.6745
SDG SUDAN POUNDU 0.14032
SYP SURİYE LİRASI 0.00615
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.46680
THB TAYLAND BAHTI 0.24519
TND TUNUS DİNARI 2.7971
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.2134
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.27273
OMR UMMAN RİYALİ 20.0928
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.9108
VND VİETNAM DONGU 0.00033
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.2536
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.26750
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.1334

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