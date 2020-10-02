TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10154
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07315
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.5531
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|20.5279
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09122
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.1060
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.5870
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.67340
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3707
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05983
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.33580
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00052
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.83581
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.15955
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.46680
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00665
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.4116
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10547
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.1994
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.99813
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00648
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05591
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01785
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.6525
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02527
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.14719
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.8575
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.35296
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.49116
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.46706
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00075
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1466
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.0171
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07713
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.6745
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.14032
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00615
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.46680
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.24519
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.7971
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.2134
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.27273
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|20.0928
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.9108
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00033
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.2536
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.26750
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.1334