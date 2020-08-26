  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-08-26 15:50:09 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09967
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06973
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.3276
BHD BAHREYN DİNARI 19.5035
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.0017
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.4166
BRL BREZİLYA REALİ 1.3346
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05726
CZK ÇEK KORUNASI 0.33007
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00050
MAD FAS DİRHEMİ 0.79664
PHP FİLİPİN PESOSU 0.15142
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.43823
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00620
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3858
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09896
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.1522
HKD HONG KONG DOLARI 0.94868
IQD IRAK DİNARI 0.00616
ISK İZLANDA KRONU 0.05314
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01749
LYD LİBYA DİNARI 5.3739
HUF MACAR FORİNTİ 0.02445
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.14069
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.7632
MXN MEKSİKA PESOSU 0.33479
EGP MISIR LİRASI 0.46330
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00072
PEN PERU YENİ SOLU 2.0498
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.9685
RSD SIRP DİNARI 0.07381
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.3749
SYP SURİYE LİRASI 0.00585
THB TAYLAND BAHTI 0.23461
TND TUNUS DİNARI 2.6677
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.1037
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.26766
OMR UMMAN RİYALİ 19.0975
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.3703
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.1624
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.25026
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.8233

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'dan Türkiye ve Azerbaycan'a karşı skandal adım!
Dünya

Ermenistan'dan Türkiye ve Azerbaycan'a karşı skandal adım!

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Azerbaycan'a karşı bölgede ordu kurma kararı aldıklarını duyurdu.
Fatih Portakal, Fatih Altaylı’ya istifanın arka perdesini anlattı
Gündem

Fatih Portakal, Fatih Altaylı’ya istifanın arka perdesini anlattı

Fatih Altaylı, Fatih Portakal’ın istifasına ilişkin yazı kaleme aldı. Yeni açıklamalar yapan Fatih Portakal, artık muhalif olmak istemediğin..
Bölgede beklenen oldu! ABD ve Yunanistan harekete geçti
Dünya

Bölgede beklenen oldu! ABD ve Yunanistan harekete geçti

Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'dekİ faaliyetlerinden rahatsız olan Yunanistan, ABD ile provoke edici bir tatbikat yaptı.
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı