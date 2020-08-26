TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
2020-08-26 15:50:09 -
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09967
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06973
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.3276
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|19.5035
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.0017
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.4166
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3346
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05726
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.33007
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00050
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.79664
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.15142
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.43823
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00620
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3858
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09896
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.1522
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.94868
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00616
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05314
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01749
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.3739
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02445
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.14069
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.7632
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.33479
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.46330
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00072
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.0498
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.9685
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07381
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.3749
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00585
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.23461
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.6677
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.1037
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.26766
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|19.0975
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.3703
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.1624
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.25026
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.8233