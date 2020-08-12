TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09998
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06923
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.2925
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|19.3459
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.9855
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.3859
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3551
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05668
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.32854
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00049
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.78771
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.14899
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.41865
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00616
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3700
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09750
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.1463
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.94091
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00611
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05327
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01739
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.3147
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02486
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.13927
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.7391
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.32615
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.45637
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00071
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.0480
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.9483
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07297
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.3094
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00580
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.23443
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.6532
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.0867
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.26501
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|18.9434
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.2864
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.1406
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.24809
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.7718