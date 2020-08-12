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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-08-12 15:49:57 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09998
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06923
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.2925
BHD BAHREYN DİNARI 19.3459
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.9855
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.3859
BRL BREZİLYA REALİ 1.3551
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05668
CZK ÇEK KORUNASI 0.32854
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00049
MAD FAS DİRHEMİ 0.78771
PHP FİLİPİN PESOSU 0.14899
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.41865
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00616
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3700
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09750
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.1463
HKD HONG KONG DOLARI 0.94091
IQD IRAK DİNARI 0.00611
ISK İZLANDA KRONU 0.05327
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01739
LYD LİBYA DİNARI 5.3147
HUF MACAR FORİNTİ 0.02486
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.13927
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.7391
MXN MEKSİKA PESOSU 0.32615
EGP MISIR LİRASI 0.45637
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00071
PEN PERU YENİ SOLU 2.0480
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.9483
RSD SIRP DİNARI 0.07297
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.3094
SYP SURİYE LİRASI 0.00580
THB TAYLAND BAHTI 0.23443
TND TUNUS DİNARI 2.6532
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.0867
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.26501
OMR UMMAN RİYALİ 18.9434
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.2864
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.1406
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.24809
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.7718

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