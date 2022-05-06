  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel TCDD'den uyarı: Önemle duyurulur
Aktüel

TCDD'den uyarı: Önemle duyurulur

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Arifiye-Osmaneli-Bilecik-Bozüyük-Enveriye istasyonları arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-06 20:58:00 -
TCDD'den uyarı: Önemle duyurulur

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Arifiye-Osmaneli-Bilecik-Bozüyük-Enveriye istasyonları arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını bildirdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, otla mücadelede kullanılacak ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturduğu belirtildi.

Söz konusu demir yolu hat kesimleriyle istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"9-18 Mayıs 2022 tarihleri arasında, Arifiye-Osmaneli-Bilecik-Bozüyük-Enveriye istasyonları arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacaktır. Belirtilen demir yolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını uzak tutmaları önemle duyurulur."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay