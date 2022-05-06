TCDD'den uyarı: Önemle duyurulur
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Arifiye-Osmaneli-Bilecik-Bozüyük-Enveriye istasyonları arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını duyurdu.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Arifiye-Osmaneli-Bilecik-Bozüyük-Enveriye istasyonları arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını bildirdi.
Kurumdan yapılan açıklamada, otla mücadelede kullanılacak ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturduğu belirtildi.
Söz konusu demir yolu hat kesimleriyle istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"9-18 Mayıs 2022 tarihleri arasında, Arifiye-Osmaneli-Bilecik-Bozüyük-Enveriye istasyonları arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacaktır. Belirtilen demir yolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını uzak tutmaları önemle duyurulur."