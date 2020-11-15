TBMM'de bu hafta

TBMM (AA) - SİNAN USLU - Meclis, enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi için çalışacak.

TBMM Genel Kurulu, 17 Kasım Salı günü saat 15.00'te toplanarak, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak.

Teklifle, maden arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi, birleştirilmesi, sürelerinin uzatılması, devir ve intikalleri ile çevreyle uyum bedeli iadelerine ilişkin müracaatlar dışında, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması zorunluluğu kaldırılacak.

Doğal Gaz Piyasası Kanunu'na, Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası tanımı eklenecek.

TEİAŞ, bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarında düzenlenen sistem kullanım ihlallerinin takibini yapacak, ihlal durumu tespit edilen tüzel kişilere cezai şart ve diğer yaptırımları uygulayacak.

MTA tarafından ihale edilen alanların satışlarına ilişkin ihale bedelleri taksitlendirilerek ödenebilecek.

İdare payı hesaplamasında kullanılan su miktarının belirlenmesinde usulsüzlük veya kaçak kullanım tespiti halinde 500 bin lirayı geçmemek üzere ruhsat sahibine, bir önceki yılda kullandığı su miktarının karşılığının 2 katı oranında idari para cezası verilebilecek.

- Komisyonlar

Meclisin 2021 yılı bütçesi üzerindeki mesaisi bu hafta da sürecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu yarın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, salı günü Hazine ve Maliye Bakanlığı, çarşamba günü Sağlık Bakanlığı, perşembe Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, cuma günü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların bütçelerini ele alacak.

Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu, salı günü toplanacak. Komisyonda, çalışma takvimi, komisyonda görevlendirilecek uzmanlar ile komisyona davet edilecekler belirlenecek.

KİT Komisyonu denetimlerini sürdürecek. Komisyon, salı günü Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, çarşamba günü ise Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün hesaplarını inceleyecek.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu ise çarşamba ve perşembe günü toplanarak gündemindeki konuları ele alacak.



