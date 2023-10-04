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Gündem TBMM yakınında şüpheli çanta paniği!
Gündem

TBMM yakınında şüpheli çanta paniği!

Yeniakit Publisher
2023-10-04 23:57:00 - 2023-10-05 00:03:03

Ankara’nın Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi'nde, Türkiye Büyük Millet Meclisi yakınlarında şüpheli bir valiz ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Yol güvenlik önlemleri nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bomba imha ekipleri tarafından şüpheli valiz kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Emniyet'ten açıklama!

Patlatılan valizin içerisinden ise kıyafet çıktı. Valizi akli dengesi yerinde olmayan bir kişinin koyduğu iddia edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Çankaya Dikmen Pazaryeri çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı.

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