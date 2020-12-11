TBMM Genel Kurulunda Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçeleri görüşülüyor

TBMM (AA) - MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, "Pandemiyle birlikte dünya ekonomisi olumsuz etkilenmiş, elbette ülkemiz de bu durumdan nasibini almıştır. Ancak ülkemiz ticaret performansı bakımından, pandemi şartlarında önemli bir direnç sergilemiş ve sergilemeye de devam etmektedir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurumların 2021 Yılı Bütçeleri üzerinde MHP milletvekilleri söz aldı.

Sivas Milletvekili Özyürek, dün Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, hain terör örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifalar diledi. Özyürek, ayrıca yazar Hüseyin Nihal Atsız'ı vefatının seneidevriyesinde rahmet ve saygıyla andı.

Sivasspor'un UEFA grup maçını oynamak için İsrail'e gittiğini anımsatan Özyürek, Sivasspor ekibinin havalimanında bekletilmesi nedeniyle İsrailli yöneticileri kınadı.

Özyürek, "Pandemiyle birlikte dünya ekonomisi olumsuz etkilenmiş, elbette ülkemiz de bu durumdan nasibini almıştır. Ancak ülkemiz ticaret performansı bakımından, pandemi şartlarında önemli bir direnç sergilemiş ve sergilemeye de devam etmektedir." dedi.

Pandemi koşullarında, ticaretin korunması ve geliştirilmesi için teknolojinin imkanlarından istifade ederek önemli adımlar atıldığını vurgulayan Özyürek, "Özellikle, Habur, Kapıkule ve Kapıköy gümrük kapılarımızda temassız ticaret uygulaması hayata geçirilmiş, ihracat ve ithalatta işlemler kağıtsız olarak hızlı ve elektronik ortamda temassız bir şekilde gerçekleşmiştir. Bunun yanında, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuar uygulamalarıyla ihracatçılarımızın tanıtılmasına olanak sağlandığını ve ülkemizin dijital ekonomiye adaptasyonu için stratejik öneme sahip e-Ticaret'in kullanımının yaygınlaştırıldığını görmekteyiz." ifadesini kullandı.

MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, sözlerine yazar Hüseyin Nihal Atsız'ı vefatının seneidevriyesinde rahmet ve saygıyla anarak başladı.

2020 yılında başta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, sel baskınları, depremler, orman yangınları ile ekonomik ve siyasi pek çok sorunun varlığını hissettirdiğini belirterek "Terör saldırıları, iç ve dış komplolar, ekonomimiz üzerinde yapılmak istenen operasyonlar, Suriye'den Libya'ya, Ege'den Akdeniz'e, Orta Doğu'dan Kafkaslara egemenlik haklarımıza yönelik saldırılar, yakın coğrafyamızdaki kaos ortamı, içinde bulunduğumuz yıla damgasını vurmuştur. Kovid-19 salgınının ekonomiye olan etkilerinin azaltılması ve tüm toplum kesimlerinin bu süreçten olumsuz etkilenmemesi için bir dizi tedbirler alınmıştır. Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı gıpta edilen bir mücadele ortaya konulurken aynı zamanda da hem terörle mücadelede, hem egemenlik haklarımızı koruma kararlılığıyla adeta yedi düvele karşı çok cephede siyasi ve askeri mücadele verilmektedir. Türkiye ekonomisinde gerekli önlemler zamanında ve cesaretle alınarak yaşanan zorlu dalgalanmalara dik durulmuş, önemli bir kırılma yaşanmamıştır."

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, MHP'nin bölgesel ve küresel, siyasi ve ekonomik gelişmeleri, tarihi ve kültürel derinlik içerisinde, stratejik bir anlayış ve Türkçe bakış açısıyla değerlendiren köklü bir hareket olduğunu belirterek "Sadece bugünü değil, geleceğin güçlü Türkiye'sini hayal etmekte, ufkun ötesini hesap etmektedir." dedi.

Sedef, üretimin teşvik edildiği, rekabetçi ve hakkaniyetli bir ekonomi politikasının sağlandığı, Türk girişimcisinin dünya ekonomisinde söz sahibi olabildiği bir Türkiye için Cumhur İttifakı olarak her türlü çabayı sürdürdüklerini ve sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Türkiye'nin, bir yandan FETÖ ve diğer terör örgütleriyle amansız bir şekilde mücadele ederken diğer yandan da içeride ve dışarıda FETÖ yandaşı çevrelerin ve Türk düşmanlarının Türkiye'yi ekonomik ve siyasi açıdan köşeye sıkıştırma girişimleriyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Sedef, "Türk milletinin huzur ve refahını azaltan siyasi ve ekonomik operasyonların önüne geçilebilmesi için gerekli tedbirlerin el birliğiyle alınması kaçınılmazdır." diye konuştu.

Türkiye'nin bugünlerde adeta yedi düvele karşı bir mücadele içerisinde olduğunu belirten Sedef, "Bu süreçte MHP olarak başta terörle mücadele olmak üzere dış politikada ve Türkiye düşmanı çevrelerin Türkiye'yi ekonomik olarak abluka altına alma girişimleri karşısında devletimizin ve milletimizin sonuna kadar yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimizin tesisi için gerekli her türlü mücadeleyi vererek kararlı duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz." dedi.

- "Son bir yıldır dünya olağanüstü bir dönem yaşıyor"

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19'un dünya ve Türkiye ekonomisine büyük etkisi olduğunu belirterek son bir yıldır dünyanın olağanüstü bir dönem yaşadığını kaydetti.

"Koronavirüs salgını dünya ekonomisinde 1930'larda yaşanan bunalım döneminden bu yana görülen en sert etkiyi yaratmış dersek sanırım abartmış olmayız." diyen Başkan, koronavirüs tehdidi nedeniyle esnaf ve işletme sahiplerinin olağandışı günler geçirdiğini söyledi.

Olağanüstü şartlarla mücadelenin olağanüstü tedbirler getirdiğini vurgulayan Başkan, "Salgına karşı verilen mücadelede alınan önlemler ve kısıtlamalardan esnafımız ve işletme sahiplerimiz ciddi şekilde etkilenmiştir. Ancak tüccar, esnaf ve sanayicimizin bu süreçten mümkün olan en az hasarla çıkması için devletimiz bütün imkanlarını seferber etmektedir. Açıklanan ekonomi paketleriyle bu sürecin esnafımız ve işletme sahiplerimiz üzerindeki etkisini azalmaya yönelik önlem ve tedbirler alınmış ve gerektiğinde önlemler de alınacaktır." dedi.

Ekonomi kalkınmışlık düzeyi ne olursa olsun tüm ülkelerde KOBİ'lerin gerek sayısal gerekse istihdam yaratma gücü açısından ekonomik ve toplumsal düzenin öncü kuvvetleri olduğuna işaret eden Başkan, Türk ekonomisinin belkemiğinin de hiç şüphesiz KOBİ'ler olduğunu söyledi.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ise Türk Standartları Enstitüsünün standart ve uygunluk değerlendirme alanında sadece Türkiye sınırları içerisinde değil başta komşu ülkeler olmak üzere Türkistan coğrafyasındaki bağımsız Türk devletleri, İslam coğrafyası ve tüm dünyada aranan bir belgelendirme kuruluşu olma yolunda hızla mesafe katettiğini söyledi.

MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı projesi olan Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) bugüne kadar hazırlanan bölgesel kalkınma planları içerisinde en etkilisi olduğunu söyledi.

Kovid-19 salgınıyla başa çıkabilmek için tüm dünyada seyahat, ticaret ve sokağa çıkmama gibi yasakların uygulandığını, ülkelerin sınırlarının kapatıldığını belirten Özyavuz, şunları kaydetti:



"Bu süreçte ülkeler kendi kendilerine yetebilmek zorunda kalmıştır. Tarım, kendi kendine yetebilen ülkeler için hayati önemdedir. Tarım ve toprak, ekmek ve su demektir. Bu sebeple tarıma ve tarım işçisine verilen önem arttırılmalı, hakları daha iyi korunmalıdır. Bölgemizde tarıma can veren GAP'ın önemi bir kez daha anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca tarımdan daha fazla verim alabilmek için GAP ve benzeri tarıma yönelik projeler üzerinde daha çok durulmalıdır."

