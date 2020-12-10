TBMM Genel Kurulunda Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçeleri görüşülüyor

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili ve bağlı kuruluşların 2021 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

Bütçe üzerinde MHP Grubu adına söz alan Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, yerli imkanlarla gerçekleştirilen elektrik üretiminin yaklaşık yarısının yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edildiğini ifade etti.

2020 yılının son çeyreği itibarıyla yenilenebilir enerjiyle üretilen elektrik enerjisi kaynaklarının yüzde 29'unu hidroelektrik, yüzde 8'ini rüzgar, yüzde 4'ünü güneş, yüzde 3'ünü jeotermal ve yüzde 2'sini de biokütlenin oluşturduğunu belirten Başkan, "2020 yılı eylül itibarıyla 226,9 milyar kilovat olan elektrik üretimimiz içerisinde yenilenebilir kaynaklı üretim miktarı 105,5 milyar kilovat olup toplam üretim içerisindeki payı yüzde 46,5'tir." diye konuştu.

2020 yılı itibarıyla 81 ilin tümüne, 559 ilçeye ve beldeye ve 165 organize sanayi bölgesine doğal gaz ulaştığını ve doğal gaz abone sayısının 17 milyon olduğunu dile getiren Başkan, "Bu alanların dışında kalan diğer yerleşim yerlerimiz ile organize sanayi bölgelerimizin de bir an önce doğal gaza kavuşması temennilerimiz arasındadır." dedi. Başkan, şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz havzasında uluslararası hukuktan kaynaklı haklarımız kapsamında, deniz yetki alanlarının uluslararası hukuka uygun olarak hakça ve adil biçimde belirlenerek kıta sahanlığımızdaki egemenlik haklarımızın korunması ve Kıbrıs Türklerinin adanın eşit ortağı olarak hidrokarbon kaynakları üzerindeki hak ve çıkarlarının garanti altına alınması için meşru haklarımızdan taviz verilmeden Akdeniz'de ve Karadeniz'de yapılan çalışmaların kararlılıkla devam ettirilmesini sonuna kadar destekliyoruz.

Diğer taraftan, sismik araştırma gemilerimiz Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis, sondaj gemilerimiz Fatih, Kanuni ve Yavuz, denizlerimizde detaylı aramalar yapmaya devam etmektedir. Onlar artık bir gemi değil, Türk milletinin birer sancaklarıdır."

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, son yıllarda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yol haritası olarak belirlediği milli enerji ve maden politikasının tavizsiz bir şekilde uygulanıyor olmasının, millet için oldukça büyük kazanımları da beraberinde getirdiğini söyledi.

Halihazırda hava jeofizik görüntüleme çalışması kapsamında, 2020 yılında 370 bin kilometrekare detaylı veri uçuşu gerçekleştirildiğini, adeta vatan topraklarının maden röntgeni çekildiğini belirten Osmanağaoğlu, "Ülkemiz için en önemli madenlerden biri olan bor madeniyle ilgili gelişmeler ise gerçekten sevindiricidir. Eti Maden'in atmış olduğu adımlar göz doldurmaktadır. Dünya bor pazarının yüzde 56'sına hakim olan Eti Maden, ürettiği ürünlerle bor madeninin birçok alanda alternatif maden olması noktasında adımlar atmaya devam etmektedir." dedi.

Türkiye'nin, aklıselim, milli enerji politikalarını ne pahasına olursa olsun hayata geçirme kararlılığını gösterdiğini dile getiren Osmanağaoğlu, "Son yıllarda tamamen yerli imkanlarla çok büyük adımlar atılmış, geleceği şekillendirecek olan milli enerji politikaları hayata geçirilmiş, maziyi Türk asırları kılan kahraman ecdadın isimleri mavi vatan üzerinde yeniden varlığını göstermiştir. Kutlu emaneti atiye taşıyan nesil, destan üzerine destan yazmıştır." değerlendirmesini yaptı. Osmanağaoğlu, şöyle konuştu:

"Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemimiz, Mavi Vatan'a ay yıldızlı al bayrağımızı nakış nakış işlemiştir. Oruç Reis gemimiz, heybetli varlığıyla ve çalışmalarıyla Türk mührünü Akdeniz sularına vurarak hepimizi gururlandırmıştır. Fatih sondaj gemimiz, tarihe geçen doğal gaz keşifleriyle Karadeniz'i kırmızı beyaza bürüyerek hepimizi heyecanlandırmakta, Yavuz sondaj gemimiz, engin maviliklere Türk milleti adına imza atmaktadır. Bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti devleti, tüm kurumlarıyla karşısına çıkarılan bütün engellemelere rağmen haklarını koruyacak kudrete sahiptir. Bu gücün önünde ne Avrupa'nın erken öten horozu Fransa ne de darbeci kafanın egemen olduğu Mısır ne de diğer kukla devletçikler duramayacaktır. Türk milletinin milli ve manevi değerlerini hedef alan her hesap Türk milletinin ferasetine çarpacak, kurgulanan her oyun Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhuyla bozulacak, dalımızı koparmaya cüret edenin ağacı kökünden sökülecektir."

- "Meslek hastalıkları tanısı koymakta sorun var"

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, iş kazaları yönünden durumun iyi olmadığını, bu nedenle iş kazalarını önleyici programları desteklediklerini ve gerekli tedbirlerin alınmasını istediklerini söyledi.

Meslek hastalıkları konusunda ise daha büyük bir sorun olduğunu ifade eden Aycan, "Türkiye'de meslek hastalıkları tanısı koymakta sorun var. Bu sorunun temelinde tıbbi nedenler var; meslek hastalıklarına tanı koyamıyoruz, meslek hastalıklarını bilmiyoruz ve meslek hastalığının kabul edilmesinde de hukuki sorunlar var. Bunları düzeltmemiz lazım. Meslek hastalığı tanısını koymayı kolaylaştırmak ve kabulünü hukuki anlamda kolaylaştırmak eminim ki zarar değil yarar verecektir ve bir daha meslek hastalığının oluşmaması için gerekli tedbir alınmasına vesile olacaktır." dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumunun finansal anlamdaki sıkıntılarını bildiklerini ancak özellikle bazı grupların harcamalarının tümüyle geri ödeme kapsamına alınmasını da çok önemsediklerini belirten Aycan, "Bununla ilgili tekliflerimiz var: Örneğin, Tip 1 diyabet hastalarının, çocuklarımızın sensör ve insülin pompalarının tümüyle geri ödeme kapsamına alınmasını öneriyoruz. İşitme engelli çocuklarımızın işitme cihazları gibi, yine çocuklara yönelik özellikle ortez ve protez cihazlarının tümüyle geri ödeme kapsamına alınması da en önemli beklentilerimiz arasındadır. Çocuklarımızın refahını, yaşam standartlarını ve kalitesini artırmak için bunları çok önemsiyoruz ve bununla ilgili de tekliflerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Kamuda farklı statülerin çalışma barışı açısından olumsuz etkiler oluşturduğunu dile getiren Aycan, MHP olarak kamuda sözleşmeli, süreli sözleşmeli, süresiz sözleşmeli, ücretli, ders karşılığı ücretli gibi uygulamaların hepsinin devlet memurluğu statüsüne alınarak çalışma barışını ve üretim kapasitesini artırmaya yönelik düzenlemeler yapılması önerisini getirdi.

Aycan, özellikle özel sektörde engellilerle ilgili 17 bin kotanın boş olduğunu, bunun da bir an önce doldurulması için Bakanlığın özel sektörü yönlendirmesini ve bunu takip etmesini beklediklerini kaydetti.