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Aktüel TBMM Başkanı Şentop'tan Akıncı Üssü davası kararına ilişkin değerlendirme:
Aktüel

TBMM Başkanı Şentop'tan Akıncı Üssü davası kararına ilişkin değerlendirme:

"Adalet tecelli etmiştir. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun"

Yeniakit Publisher
2020-11-26 21:52:43 -
TBMM Başkanı Şentop'tan Akıncı Üssü davası kararına ilişkin değerlendirme:

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada verilen kararla ilgili, "Adalet tecelli etmiştir. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz hain darbe girişiminde savaş uçaklarının Ankara'daki bombalamaları sonucu 68 kişinin şehit, 222 vatandaşın gazi olduğunu hatırlattı.

Şentop, "Akıncı davasında adalet tecelli etmiştir. Gazi Meclisimizi de bombalayan hainlere 79 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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