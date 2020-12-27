TBMM Başkanı Şentop, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 84. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 84. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajında, Ersoy'u rahmet ve minnetle andığını belirterek, "İstiklalimizi kalbinin derinliklerinden hisseden ve ölümsüz şiiriyle dile getiren, dünyanın en güzel marşının şairi, Gazi Meclisimizin milletvekillerinden merhum Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 84. yıl dönümünde rahmetle ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şentop, 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" ilan edildiğini anımsatarak, "İstiklal Marşı Yılı ilan ettiğimiz 2021 yılında Mehmet Akif'i başta İstiklal Marşı olmak üzere, eserleri ve örnek hayatı ile gerektiği gibi anlamaya çalışacağız. Mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı.