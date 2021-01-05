TBMM Başkanı Şentop, DSP Genel Başkanı Aksakal'ı kabul etti
TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti.
Şentop, DSP Genel Başkanı Aksakal, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi ile Genel Sekreter Yardımcısı Ejder Onursal'ı makamında kabul etti.
Aksakal, basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Meclis Başkanı Şentop'a, ekonomi, hukuk, demokrasi ve insan hakları reformu konusunda düşünce ve çalışmalarının yer aldığı dosyayı sundu. Aksakal, söz konusu dosyaya ilişkin Şentop'a bilgi verdi.