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TBF Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko'ya ceza yağdırdı

- Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes'le oynadığı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde yaşananlarla ilgili cezalı olmasına rağmen açıklamalarda bulunan sarı-lacivertli kulübün başkan vekili Semih Özsoy'a 60 gün hak mahrumiyeti ve 110 bin lira para cezası verildi- Fenerbahçe Beko, 1 maç kendi sahasında, 2 maç da deplasmanda seyircisiz oynama cezası aldı

24 Haziran 2019 Pazartesi 15:20
TBF Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko'ya ceza yağdırdı


İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes'le oynadığı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisindeki ihlaller nedeniyle sarı-lacivertli kulübe ceza yağdırdı.

TBF'den yapılan açıklamada, serinin 5. maçından bir gün sonra cezalı olmasına rağmen basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy'a 60 gün hak mahrumiyeti ve çeşitli gerekçelerle toplam 110 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

Kurulun, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan serinin 6. maçında taraftarlarının neden olduğu kötü ve çirkin tezahüratın bu sezon 6. kez tekrarlanması sebebiyle, Fenerbahçe Beko'ya 1 maç kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verdiği aktarıldı.

Açıklamada, serinin Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan 7. ve son maçında deplasman tribünündeki Fenerbahçeli taraftarların kötü ve çirkin tezahüratı nedeniyle, sarı-lacivertli takımın 2 maç deplasmana seyirci götürmeme cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Serinin 6. ve 7. maçlarında, taraftarlarının kötü ve çirkin tezahüratı nedeniyle sarı-lacivertli kulübe toplam 80 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Öte yandan, serinin son maçında Anadolu Efes Kulübü'ne ise taraftarların merdiven boşluklarına oturması nedeniyle ihtar cezası verildiği açıklandı.

TBF Disiplin Kurulu, serinin 6. maçından önce de Fenerbahçe Beko'ya 2 deplasman maçında seyircisiz oynama cezası vermiş, sarı-lacivertli kulübün itirazı sonucu Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu cezanın ertelenmesini kararlaştırmıştı.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 15:20
  1. Anadolu Efes
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  3. Disiplin Kurulu
  4. Fenerbahçe Beko
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  6. TBF
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