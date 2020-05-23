TBF Başkanı Türkoğlu, Ramazan Bayramı’nı kutladı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yayımladığı mesajla Ramazan Bayramı’nı kutladı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bütün İslam alemi ve milletimizin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutlarım. Bu bayram, daha öncekilerde olduğu gibi büyüklerimizin ellerini öpüp, küçüklerimize doyasıya sarılamayacağız belki ama gönüllerimiz her daim birlikte olacak. Biz birlikte olunca her zorluğu aşacağımızı biliyoruz.

Dayanışma ruhumuzu asla kaybetmeyeceğimiz, sağlık ve mutluluk dolu nice güzel bayramlar diliyorum.”