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TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu başlıyor

- Organizasyonun ilk etabında takımlar, 15 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da mücadele edecek

13 Haziran 2019 Perşembe 13:18
TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu başlıyor


İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Red Bull tarafından düzenlenen TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu, 15 Haziran Cumartesi günü İstanbul-Caddebostan etabıyla başlayacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre İstanbul etabı, "Açık" ve "Elit" olmak üzere iki kategoride organize edilecek.

Beş eleme turnuvası sonrasında Türkiye şampiyonu 20-21 Temmuz'da yapılacak final mücadeleleriyle belli olacak.

Türkiye şampiyonu takım, Kanada'da düzenlenecek Red Bull Reign Dünya Finali'nde diğer ülke şampiyonlarıyla en iyi olmak için mücadele etme hakkı kazanacak.

TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu'ndaki diğer etaplar ve turnuva tarihleri şöyle:

28-30 Haziran-İzmir, 5-7 Temmuz-Bursa, 8-10 Temmuz-Çanakkale (Cumhuriyet Meydanı), 12-14 Temmuz-Kuşadası (İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı), 20-21 Temmuz-Final (Yeri daha sonra ilan edilecek).


- 3x3 basketbol nedir?


Popüler basketboldan farklı olarak yarı saha ölçülerinde oynanan 3x3 basketbol, son yıllarda yapılan atılımlarla büyük bir izleyici kitlesine kavuştu.

Basketbolun daha dinamik hali olan bu sporda 3 oyunculu iki takım, standart bir yarı saha içerisinde karşılaşır.

3x3 basketbol, uluslararası yarışma formatında ilk defa profesyonel bir şekilde 2010 yılında Singapur'da düzenlenen Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda yer aldı.

Organizasyon, sonrasında yıllık bazda düzenlenen 3x3 Dünya Turu ile kendine yer edindi. Popülaritesi artan 3x3 basketbol, 2020 Tokyo Olimpiyatları takvimine de dahil edildi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 13:18
  1. 3x3 Red Bull Reign
  2. Basketbol
  3. Türkiye Basketbol Federasyonu

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