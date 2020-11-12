  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tayland ve Singapur'dan ASEAN Zirvesi'nde Kovid-19 aşısı çağrısı
Aktüel

Tayland ve Singapur'dan ASEAN Zirvesi'nde Kovid-19 aşısı çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 18:55:57 -
Tayland ve Singapur'dan ASEAN Zirvesi'nde Kovid-19 aşısı çağrısı

KUALA LUMPUR (AA) - Tayland ve Singapur liderleri, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının bir an önce geliştirilerek bölge ülkelerine dağıtılması çağrısında bulundu.

ASEAN'ın 37'nci Liderler Zirvesi'nde konuşan Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça ve Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, Kovid-19 ile mücadelede bölge ülkelerinin birlikte hareket ederek karşılıklı tecrübe paylaşımının önemine dikkati çekti.

Tayland Başbakanı Prayut, bugünkü zirvede teklif olarak sunulan ve Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı bölgenin ekonomisini kalkındırmayı amaçlayan ASEAN Kapsamlı İyileşme Planı'nı desteklediğini belirterek, "Yeni normlara adapte olmanın tek yolu, üye ülkelerin birlikte hareket ederek ortak çabalarda bulunmasından geçmektedir." dedi.

Bundan sonra yayılabilecek küresel salgınlara karşı ASEAN ülkelerinin sağlık sistemlerini geliştirmesi gerektiğinin altını çizen Prayut, "Tayland, Kovid-19 salgınına karşı gösterdiği başarısını ASEAN üyeleriyle paylaşmaya hazırdır." şeklinde konuştu.

Prayut Çan-oça, ASEAN'ın bundan önce oluşturduğu Kovid-19 ile Mücadele Fonu'ndaki varlığın, aşının en kısa zamanda geliştirilmesini sağlamak için kullanılması gerektiğini vurguladı.

Singapur Başbakanı Lee ise ülkesinin Kovid-19 aşısının geliştirilmesi için gösterdiği çabalardan bahsederek, "ASEAN ülkelerinden birçok üyesi bulunan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na ilk günden bu yana desteğimizi vermekteyiz. Aşı geliştirme denemelerindeki en etkili adaylar, Singapur'un maddi olarak desteklediği isimlerdir." ifadesini kullandı.

Singapur'un ASEAN'ın Kovid-19 fonuna 100 bin dolar katkıda bulunacağının altını çizen Lee, "ASEAN olarak geliştirilme aşamasındaki Kovid-19 aşısının bölgeye adil, düzenli ve makul fiyatlarda dağıtılmasını temin etmeliyiz." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a net çağrı: Tercih sizin!
Siyaset

Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a net çağrı: Tercih sizin!

Şimdiye dek ateşkesi her zaman Ermenistan'ın bozduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ermenistan ateşkesi bozarsa bedelini y..
ABD bölgeye yollamıştı! Hepsini ateşe verdiler
Dünya

ABD bölgeye yollamıştı! Hepsini ateşe verdiler

Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren ABD'ye bölgeden tepki var. ABD'nin Erbil kentine yolladığı yardımlar bölge halkı tarafından ateşe verildi...
Abdullah Ağar 'çok önemli' deyip paylaştı! Ermeni topraklarından geçen 'Türk koridoru!'
Gündem

Abdullah Ağar 'çok önemli' deyip paylaştı! Ermeni topraklarından geçen 'Türk koridoru!'

Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı sahada elde ettiği zafer, masada anlaşmaya da yansıdı. Azerbaycan ile Nahçivan'ı ve Türkiye ile Türk dünyas..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay