Tavuk yumurtası üretimi önceki yıla kıyasla yüzde 0.6 azaldı

Üretim, bir önceki yıla kıyasla yüzde 0.6 daraldı. 2020’de 1 milyar 200 milyon 707 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı 2019’a nazaran yüzde 0.5 düştü. 2 milyon 136 bin 263 ton tavuk eti, 58 bin 212 ton hindi eti üretildi. Tavuk eti üretimi yüzde 0.1, hindi eti üretimi yüzde 2.4 geriledi. Tavuk yumurtası üretimi, 2020 Aralık ayında ise yıllık bazda yüzde 0.5 azalarak 1 milyar 740 milyon 65 bine indi. Kesilen tavuk sayısı da yüzde 3.1 azalarak 100 milyon 414 bin oldu. Tavuk eti üretimi, 2020 Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 1.4 düştü ve 181 bin 725 ton seviyesine çekildi. Hindi eti üretimi, aynı dönemde 21.7 azalışla 4 bin 670 ton olarak kayıtlara geçti.