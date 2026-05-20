Tavuk Kaptan'ı görenler dondu kaldı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Tavuk Kaptan'ı görenler dondu kaldı

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde balıkçı teknesinin kaptan köşküne oturan ve ardından geminin korkuluklarına çıkarak baraj gölünün sularına bakarak dalan tavuk görenleri gülümsetti. Balıkçı Adnan Yılmaz “Gezen tavuk hikayesi burada ‘kaptan tavuk’ hikayesine dönüştü” dedi.

Çekerek ilçesinde bulunan Süreyya Bey Barajı’nda balıkçılık yapanların teknesindeki tavuk görenleri hem hayrete düşürdü hem gülümsetti. Balıkçı teknesinin kaptan köşkü bölümünde korkuluklara çıkan tavuk bir süre manzaranın tadını çıkardı. Balıkçılar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Daha sonra yandaki tekneye uçup gözden kaybolan tavuk, ‘kaptan tavuk’ adını aldı.

Balıkçı Adnan Yılmaz "Çekerek Süreyya Bey Barajı burası. Gezen tavuk hikayesi burada ‘kaptan tavuk’ hikayesine dönüştü. Bizleri de güldürdü. Epey komik bir durum oluştu. Bizimle en son balık yemeye kadar gidecek bu. Kaptan köşkünde görünce epey gülümsetti. Söyleyecek bir şey yok. Şu an keyfimiz yerine geldi diyebiliriz" dedi.

+90 (553) 313 94 23