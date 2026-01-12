  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hamas karşıtı Mahmut Abbas hastaneye kaldırıldı İP’li milliyetçiler, ortaklarınız yine “barış” istismarı yapıyor Kara Kuvvetleri'nde ihale soruşturması: 6'sı asker, 20 gözaltı Trump’ın konvoyunda büyük panik! Apar topar güzergâhı değiştirdiler 15 yaş altı sosyal medya denetimi güçlü olmalı Irkçı Kemalist hesaplar İsrail'e çalışıyormuş: Altay Cem Meriç'ten 'beşinci kol' ifşası! Sözcü'nün sığındığı o bahaneyi yerle bir etti! Dijital özgürlük maskesi altında LGBT dayatması CHP’nin ortağı Atatürk’ün kurduğu İş Bankası Atatürk’e ihanet ediyor! Masonlara özel hizmet İslam'a hakaret eden Kemalist Feyza Altun'un İranlı Bir Rafizi olduğu ortaya çıktı!
Yerel Tavşana ateş etti, traktördeki arkadaşını öldürdü
Yerel

Tavşana ateş etti, traktördeki arkadaşını öldürdü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Tavşana ateş etti, traktördeki arkadaşını öldürdü

Batman'da tavşan avına çıkan arkadaş grubu arasında yer alan 46 yaşındaki Veysi Çınar, traktörün üzerindeyken bir arkadaşının silahından çıkan kurşunlarla vurularak hayatını kaybetti.

Batman'da dün akşam saatlerinde Kantar Köprüsü mevkisinde bir grup, kırsal alanda tavşan avına çıktı. Av sırasında gruptan bir kişiye ait silah kazara ateş alınca, o sırada traktör üzerinde bulunan avcı Veysi Çınar yaralandı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Veysi Çınar’ın cenazesi bugün Asri Mezarlık'ta toprağa verilirken, gruptaki kişiler ifadelerinin alınması için karakola götürüldü.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23