Tavşana ateş etti, traktördeki arkadaşını öldürdü
Batman'da tavşan avına çıkan arkadaş grubu arasında yer alan 46 yaşındaki Veysi Çınar, traktörün üzerindeyken bir arkadaşının silahından çıkan kurşunlarla vurularak hayatını kaybetti.
Batman'da dün akşam saatlerinde Kantar Köprüsü mevkisinde bir grup, kırsal alanda tavşan avına çıktı. Av sırasında gruptan bir kişiye ait silah kazara ateş alınca, o sırada traktör üzerinde bulunan avcı Veysi Çınar yaralandı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Veysi Çınar’ın cenazesi bugün Asri Mezarlık'ta toprağa verilirken, gruptaki kişiler ifadelerinin alınması için karakola götürüldü.