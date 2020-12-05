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Yaşam Tavada kestane nasıl pişirilir? Közde kestane nasıl pişirilir?
Yaşam

Tavada kestane nasıl pişirilir? Közde kestane nasıl pişirilir?

Sonbahar ve kış aylarının en sevilen yemişlerinden birisi kestanedir. Kestaneler hem oldukça besleyici ve enerji verici hem de çok lezzetlidir. Kestane eskiden mangalda ya da soba üzerinde pişirilirken günümüzde sobalı evlerin sayısının gittikçe azalmasıyla kestane pişirmek için farklı yollar denenmektedir. Bunlardan birisi tavada ve közde kestane pişirmektir. Peki tavada kestane nasıl pişirilir, közde kestane nasıl pişirilir? İşte kestane pişirmek hakkında detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-05 22:39:00 -
Tavada kestane nasıl pişirilir? Közde kestane nasıl pişirilir?

Sonbahar ve kış aylarının en sevilen yemişlerinden birisi kestanedir. Kestaneler hem oldukça besleyici ve enerji verici hem de çok lezzetlidir. Kestane eskiden mangalda ya da soba üzerinde pişirilirken günümüzde sobalı evlerin sayısının gittikçe azalmasıyla kestane pişirmek için farklı yollar denenmektedir. Bunlardan birisi tavada ve közde kestane pişirmektir. Peki tavada kestane nasıl pişirilir, közde kestane nasıl pişirilir? İşte kestane pişirmek hakkında detaylar…

Tavada kestane nasıl pişirilir?

İlk öncelikle döküm tavanızı ocağa koyup ısıtmaya başlayın. Bu sırada kestaneleri bol suda yıkayıp kurulamanız gerekir.

Daha sonra bir bıçak yardımıyla etli kısımlarına çok girmeden bıçakla birer çizik atın. Çizdiğiniz kestaneleri tavaya aralıklı olarak yerleştirip pişirmeye başlayabilirsiniz.

Kestanelerin piştiği sırada, yarım su bardağı kadar suyu elinizle kestanelerin üzerine serpiştirin. Üzerine bir kapak kapattığınız kestaneleri 20 dakika kadar pişirdikten sonra sıcak sıcak tüketebilirsiniz.

Közde kestane nasıl pişirilir?

Kestanelerin kabuklarından en çıkıntılı noktalarına bir bıçak yardımıyla etli kısımlarına çok girmeden bıçakla birer çizik atın. İyice yıkadığınız kestaneleri su dolu bir kapta 2 saat kadar dinlendirmeniz gerekir.

Daha sonra sudan çıkarıp kurulayın ve yüksek ateşte köz tavasında pişirin. Çok soğumadan sıcak bir şekilde servis edebilirsiniz. 

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