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Ekonomi

TAV Passport üyelerine ücretsiz otopark ayrıcalığı

Yeniakit Publisher
2020-08-12 13:00:44 -
TAV Passport üyelerine ücretsiz otopark ayrıcalığı

İSTANBUL(AA) - Kovid-19 süreci ve yeni normalin koşullarına göre yenilenen TAV Passport, üyelerine sağladığı ayrıcalıklara yenilerini eklemeye devam ediyor.

TAV'dan yapılan açıklamaya göre, transferden lounge hizmetlerine ve özel indirimlere, seyahatin her aşamasında yolculara hız ve konfor sunan TAV Passport, üyelerine sunduğu ek avantajlara ağustos ayı itibarıyla otopark hizmetini de dahil etti.

Bu kapsamda tüm İSPARK otopark noktalarında TAV Passport üyelerine özel otopark hizmeti ücretsiz olarak sunulmaya başlandı. TAV Passport üyeleri, anlaşma kapsamında yılda 6 kez İSPARK'ın yol üstü otoparklarını tek seferde 2 saate kadar, katlı-açık otoparklarını ise tek seferde 3 saate kadar ücretsiz olarak kullanabilecek.

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