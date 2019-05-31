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Tatlıcıların bayram mesaisi başladı

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi Diyarbakır’da bulunan tatlı imalathaneleri yoğun mesai harcamaya başladı.

31 Mayıs 2019 Cuma 10:31
Tatlıcıların bayram mesaisi başladı

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi Diyarbakır’da bulunan tatlı imalathaneleri yoğun mesai harcamaya başladı. Şehir içi ve dışından sipariş alan tatlı imalatçıları, bayram nedeni ile gece gündüz çalışarak siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.


Ramazan ayının son günlerinde Diyarbakır’da tatlı imalathanelerine talep yoğunluğu yaşandı. Bayramda, mübarek Ramazan ayından çıkan misafirlerine tatlı ikram etmek isteyen vatandaşlar soluğu tatlı imalathanelerinde aldı. Bayrama az bir süre kala tatlı imalatçıları, şehir içi ve dışından aldıkları siparişleri yetiştirmek yoğun mesai içine girdi.



“Arife gününe kadar tahmini 4 ile 5 ton arası sipariş alacağız”


Yaşanan yoğunlukla ilgili açıklamalarda bulunan tatlı ustası Ahmet Altunbay, babalarının 1968’den beri bu işi yaptığını, son 15 yıldır da işi artık kendilerinin devraldığını söyledi. Altunbay, “Tabii baba yine başımızda denetlememizi yapıyor, kalite bozulmasın diye sürekli başımızda denetimde. Ama son 15 yıldır biz kendimiz yapıyoruz. Ağabeyim, kardeşlerimle beraber. Siparişlerimiz baya yoğun. Şehir içi şehir dışı, şehir dışından daha çok sipariş alıyoruz. Bizden şehir dışı siparişi edenlere iki günde teslim ediyoruz siparişlerini kargoyla. Birde otobüs ile isteyenler var. Buradan bugün veriyoruz, yarın sabah İstanbul’da veya İzmir’de Ankara’da istediği yerlerden alabiliyorlar. Otobüs daha çabuk gidiyor, kargo iki günde teslim ediyor. Şehir merkezinde de epeyi siparişimiz var. Şu an 1 tonun üzerinde siparişimiz var. Gece gündüz imalatlar hiç kapanmıyor siparişleri yetiştirmemiz lazım. O yüzden son 4 gün geceli gündüzlü çalışıyoruz çift vardiya olarak. Bizim şu an Diyarbakır’da 7 şubemiz var, birde Ankara’da var, toplam 8 şube var. Kadayıf çeşidi olarak şu an 20 çeşit yapıyoruz. Fıstıklısı, cevizlisi, kaymaklısı, peynirlisi, sütlü fıstıklı, hasır kadayıf düz kadayıf, çeşitlerimiz çok. Şu an 1 tonu geçti ama bayram sonun gününe kadar, Arife gününe kadar tahmini 4 ile 5 ton arası sipariş alacağız inşallah. Ramazan ayı geldi, ramazan ayında herkesin tatlı yemesini istiyoruz, ramazan ayında fiyat artırmak biraz fırsatçılık gibi oluyor o yüzden fiyatları artırmadık. Bu bayramda son bir yıl olduğu gibi aynı fiyat. Fıstıklı kadayıf 55 lira, cevizli 45 lira. Fıstıklı baklava 65 lira, cevizli 55 lira aynı fiyatlar devam edecek inşallah” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:31
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