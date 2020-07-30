Tatlı şerbeti kıvamı nasıl olmalı?

Başta baklava olmak üzere, birçok tatlıya asıl lezzetini veren şey şerbettir. Su, şeker ve limon suyundan elde edilen şerbeti pişirirken ilk etapta şeker ve suyu tencereye alıp ocağın altını açmalı ve şeker eriyene kadar tencereyi karıştırmalısınız. Bunu yapmadığınız takdirde şerbetiniz çabuk şekerlenir.

Şerbetin şekerlenmesinin bir diğer sebebi de limon suyunu eklerken yapılan zamanlama hatasıdır. Limon suyunu şerbete ocağı kapatmadan biraz önce eklemelisiniz. Limonu ekler eklemez tencereyi ocaktan alırsanız şerbetiniz yine şekerlenir.

Şerbetin kıvamının çok akışkan ya da çok koyu olmaması da çok önemli. Tatlınıza çok akışkan bir şerbet dökerseniz şerbeti hemen içine çekip hamurlaşabilir. Çok koyu olan şerbeti ise tatlı içine çekmeyebilir. Bunun için kaynamaya başlayan şerbetin altını kısıp bir süre de böyle pişirerek koyulaşmasını sağlamalısınız.