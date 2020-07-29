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Tatilciler yola döküldü! İstanbul-Ankara otoyolunda trafik çilesi

Kurban Bayramı'na iki gün kala yola çıkan tatilciler İstanbul Ankara otoyolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 21:36:00 -
Tatilciler yola döküldü! İstanbul-Ankara otoyolunda trafik çilesi

Taha Emre ÖZDEMİR  yeniakit.com.tr

İslam alemi Kurban ibadetinin gerçekleştirileceği Kurban Bayramı'nın heyecanını yaşıyor.

31 Temmuz Cuma ilk günü yaşanacak Kurban Bayramı 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.

Uzun araç kuyrukları oluştu

4 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar yola çıkmaya başlayınca otoyollarda uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul - Ankara yolunda bulunan Bolu Dağı Tüneli'nde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Akşam saatlerinde tamamen kilitlenen trafik sürücülere zor anlar yaşattı.

'Trafik olacağını düşünemedik'

Bolu Dağı Tüneli'ni yaklaşık 1 saatte geçebilen sürücüler bayrama iki gün kala oluşan trafiğe şaşırdıklarını belirterek, "Trafik olur düşüncesi ile Arefe gününe kalmak istemedik ama yine de trafiğe yakalandık." dedi.

Ramazan Bayramında memleketlere gidilememişti

İstanbul Ankara otoyolu boyunca fazla araç nedeni ile trafikte zaman zaman aksamalar yaşanırken dinlenme tesislerinde de vatandaş yoğunluğu vardı. Tesis çalışanları geçmiş yılların bayram tatillerinde böyle bir kalabalık yaşanmadığına dikkat çekerken vatandaşların pandemi nedeni ile Razaman Bayramı'nda memleketlerine gidememesi sebebi ile Kurban Bayramı'nda olağanüstü bir kalabalık yaşandığı yorumunu yaptı.

Tesislerde de sosyal mesafe unutuldu

Vatandaşların istirahat etmek ve alışveriş yapmak üzere konakladıkları dinlenme tesislerinde sosyal mesafe de unutuldu. Tesis yetkilileri tarafından sık sık maske ve mesafe uyarısı yapılsa da bu uyarılar vatandaşlarda karşılık bulmadı.

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