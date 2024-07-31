BUĞRA KARDAN - MUHAMMET KUTLU

İstanbul’u yatırımdan mahrum, 16 milyonu hizmetten yoksun bırakan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun vurdumduymazlığı bıktırdı. Vaktinin büyük bölümünü İstanbul dışında geçiren, tatilden bir türlü dönmeyen, Roma’ya fondaş haberciler ve yorumcularla şarap keyfi yapmaya giden, Düsseldorf’ta A Milli Takımı’mızın Euro 2024 maçlarını izlemekten geri kalmayan İmamoğlu’nun 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’nı takip etmek için de Paris’te soluğu alması tepki çekti.

Yığınla sorunu olan İstanbul’u kaderine terk eden, tatil beldelerinde ve Avrupa başkentlerinde cirit atan İmamoğlu’na yergi yağdı. İmamoğlu için “Gezip tozuyor, arada İstanbul’a uğruyor”, “Tatil ona yakışıyor” yorumları yapıldı. Siyasiler de İmamoğlu’nun sorumsuzluğunun İstanbul’a pahalıya mâl olduğundan yakındılar. Tatil aşkı, maç sevdası bitmeyen İmamoğlu’nun uçaklardan inmemesinin bedelini 16 milyonun ödediğinden dert yandılar.

2019 yılında yapılan 31 Mart Yerel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilirken leyleği havada gören Ekrem İmamoğlu, o gün bu gündür gezmeye devam ediyor. İstanbullu İETT otobüslerinin sık sık arızalanması hatta yanması yüzünden bir yerden bir yere gidemezken, metrobüs durakları miting alanı gibi sıra bekleyen vatandaşlarla dolarken İBB Başkanı İmamoğlu, gezmekten geri durmuyor. Sahil beldelerini karış karış gezen, yeri geldiğinde kayağa gitmeyi de ihmal etmeyen İmamoğlu, son dönemde Avrupa’ya merak salmış durumda. Almanya’ya, Roma’ya yaptığı geziler dillerden düşmeyen İBB Başkanı, son olarak 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’nın açılışına katıldı. Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu’yla gittiği Paris’te kadın voleybol takımının Hollanda maçını izledi. İmamoğlu, maçtan galibiyetle ayrılan takımı tebrik etmeyi de ihmal etmedi.

Bahanesi de hazır

İmamoğlu’nun Yaz Olimpiyat Oyunları’na gitme bahanesi de hazırdı. İmamoğlu, İstanbul’un olimpiyatlara talip olması dolayısıyla yerinde incelemelerde bulunmak üzere Paris’e gittiğini iddia etti. İmamoğlu, Roma gezisini eleştirenlere de benzer bir cevap vermişti.

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Pek çok sorunu olan İstanbul’u kaderine terk eden, tatil beldelerinde ve Avrupa başkentlerinde cirit atan İmamoğlu eleştirildi. İmamoğlu için “Gezip tozuyor, arada İstanbul’a uğruyor”, “Tatil ona yakışıyor” yorumları yapıldı. Siyasiler de İmamoğlu’nun sorumsuzluğunun İstanbul’a pahalıya mâl olduğunu anlattılar. Tatil aşkı, maç sevdası bitmeyen İmamoğlu’nun uçaklardan inmemesinin bedelini 16 milyonun ödediğini ifade ettiler.

Başka işlere, makamlara odaklanıyor

Akit’e konuşan İBB AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, şunları kaydetti:

“Ekrem Bey, İBB Başkanı görevi görmüyor. İstanbul’a ve İstanbul’un sorunlarına konsantre olmuyor. Başka işlere, başka makamlara geçiş yapmaya odaklanıyor. ‘Tatil bana yakışıyor’ diyerek bunu dışa vuruyor. İstanbul’la alâkadar olmadığını ortaya koyuyor. ‘Tatil bana yakışıyor’ önemli bir itiraf. Bunun ötesi yok. İstanbul, çok canlı ve dinamik bir şehir. Bu şehrin sıkıntıları çok. Vaktinde müdahale edilmeyen sorunlar büyüyor. Ne yazık ki karşımızda bunun bilincinde olan bir yerel yönetici yok. Ne hazindir ki karşımızda İstanbul’la ilgilenen, kadim şehre dönük planı ya da tavrı olan bir yerel yönetici yok. İstanbul’un bugüne kadar İmamoğlu yönetiminde idare edilmesi, Ekrem Bey’in yaptıklarıyla ilintili değil. Bu, AK Parti döneminde verilen eserler ve oluşturulan organizasyonlarla ilintili. Şu anda onlar da tükendi. Nihayetinde mekaniğin bir ömrü var. Daha önce oluşturulan organizasyonlar da ömürlerini tamamladı. Ve İstanbul’u bundan sonra büyük sorunlar bekliyor. Çünkü sorunlara çözüm üretecek makam yok. Çünkü Ekrem Bey gibi ekibi de İstanbullunun şikâyetlerine, 16 milyonun taleplerine duyarsız.”

Yatlarda keyif çatıyor

Araştırmacı-yazar Mehmet Fırat da şu ifadeleri kullandı:

“Hani bu adam İstanbul Belediye Başkanı olmasa acaba tatil yapacak parası yok mu diyesi geliyor insanın. Zıp zıp Ekrem, gezmelerden fırsat buldukça belediye başkanlığı yapıyor. Geldiği zaman da suya, ulaşıma zam yapıp hem fondaşlarını besliyor hem de yeni tatil turları için para biriktiriyor. İşin ironi tarafı bir yana, katlanılamaz hale gelen trafik, baş edilemeyen alt yapı sorunları, iki durak gidemeyen otobüsler, yağmur yağdığında Venedik’e dönen sokaklar, İstanbul’u saran lağım kokuları falan Ekrem’in umurunda değil anlaşılan. Yaşanan afetlerde bir bakıyorsunuz kayak yapıyor, bir bakıyorsunuz fondaşlarıyla Roma turunda bir bakıyorsunuz birilerinin yatlarına binmiş keyif çatıyor. Fondaş yalaka medya elemanları olmasa inanın nerede milletin parasını yiyor bilemeyeceğiz. En son Paris Olimpiyatları’nda görülmüş; Yalakası, ‘Olimpiyatları İstanbul’da yapabilir misiniz, nasıl olur’ diye soruyor. Zıp zıp Ekrem sanki onun vazifesiymiş gibi ‘Harika olur, en güzelini yaparız’ diyor. Bunu derken gözlerinde elbette dolar işareti beliriyor! Yahu birader sen önce her gün yanan otobüslere, toplanmayan çöplere, çöken alt yapıya çözüm bulmaya çalış. Gerçi gezmekten fırsat bulup çalışamıyorsun değil mi? Sen de haklısın. Musluk açmanın en büyük hizmet olduğu bir anlayışın getirisi bunlar. ‘Tuvalet terliği’ hükmündeki Zıp zıp Ekrem’den çok şey de beklememek gerek.”