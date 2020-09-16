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Ekonomi Tasarım yarışmasında başvuru süresi uzatıldı
Ekonomi

Tasarım yarışmasında başvuru süresi uzatıldı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) otomotiv sektöründe katma değerli ürün ve teknolojileri geliştirerek, ihracatı artırmak amacıyla, “Elektrikli Araçlar” temasıyla düzenlediği “Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması”na müracaatlar, 18 Eylül’de sona erecek.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 10:09:00 -
Tasarım yarışmasında başvuru süresi uzatıldı

Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle online olarak yapılacak yarışma, 27 Ekim’de gerçekleştirilecek. “Elektrikli Araçlar” temasıyla sektörün geleceğine ışık tutacak, bireysel ya da ekip olarak katılıma açık yarışmaya, 18 yaşını tamamlayan sektör profesyonelleri, akademisyenler, Ar-Ge ve teknopark çalışanları, tasarımcılar, girişimciler, serbest çalışanlar ve öğrenciler katılabilecek.

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