Tasarım yarışmasında başvuru süresi uzatıldı
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) otomotiv sektöründe katma değerli ürün ve teknolojileri geliştirerek, ihracatı artırmak amacıyla, “Elektrikli Araçlar” temasıyla düzenlediği “Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması”na müracaatlar, 18 Eylül’de sona erecek.
Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle online olarak yapılacak yarışma, 27 Ekim’de gerçekleştirilecek. “Elektrikli Araçlar” temasıyla sektörün geleceğine ışık tutacak, bireysel ya da ekip olarak katılıma açık yarışmaya, 18 yaşını tamamlayan sektör profesyonelleri, akademisyenler, Ar-Ge ve teknopark çalışanları, tasarımcılar, girişimciler, serbest çalışanlar ve öğrenciler katılabilecek.